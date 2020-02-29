İdlib şehidi Uzman Onbaşı Recep Bekir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Recep Bekir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Recep Bekir son yolculuğuna uğurlandı

7 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in naaşı, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde toprağa verildi.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Recep Bekir son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in naaşı, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bekir'in (21) naaşı, Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Şentop, ambulansla camiye getirilen şehidin annesi Emine Bekir ve ağabeylerine başsağlığı diledi, tabutu bir süre omuzlarında taşıdı.

Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Ailesinin, beş kardeşin en küçüğü olan ve babası bir süre önce vefat eden şehit Recep Bekir için kısa süre önce yeni bir araba aldığı ve garaj yaptırdığı öğrenildi.

Tekirdağ, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:48 Kaynak: AA
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