İdlib şehidi Uzman Onbaşı Veysel Günay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Uzman Onbaşı Veysel Günay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Veysel Günay son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Veysel Günay son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Veysel Günay'ın (27), naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında ilçeye bağlı kırsaldaki Boğaziçi Mahallesi mezarlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin 6 aylık hamile eşi Seyhan, annesi Ayfet (57), babası Genco (62) ile yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri ile şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Törende sık sık karnına dokunan şehidin eşi Seyhan, "Kızımızı neden bırakıp gittin." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Gaziantep, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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