İdlib şehidi Yüzbaşı Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidi Yüzbaşı Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu - Son Dakika

İdlib şehidi Yüzbaşı Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

İdlib şehidi Yüzbaşı Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in Ankara'daki evinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehadet haberinin Afyonkarahisar'daki babaevinde kardeşi Gökhan Şahin'e ulaştırılmasının ardından askeri yetkililer, şehit Şahin'in (35) Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi eşi Nuray ile babası Mehmet ve annesi Arzu Şahin'e de iletti.

Şehidin evine ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı, belediye ekiplerince evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Şahin ailesini evinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Şahin ailesinin yakınları da haberi alır almaz şehidin evine geldi.

Şehit Şahin'in, Yasemin (2) ve Mehmet Selim (6) adında iki çocuğunun olduğu öğrenildi.

Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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