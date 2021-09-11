İdlib şehidinden geriye bu mutlu görüntüleri kaldı - Son Dakika

İdlib şehidinden geriye bu mutlu görüntüleri kaldı

KAYSERİ - İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde teröristlerin askeri araca düzenlediği tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'den geriye 2 ay önceki düğün görüntüleri kaldı.

Suriye'nin İdlib kentinde komando personellerinin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe, yaklaşık 2 ay önce Sevinç Oğuz Sınırtepe ile dünya evine girmişti. Kayserili şehit Sınırtepe'den geriye bu mutlu gününde çekilen görüntüler kaldı.