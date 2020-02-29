İdlib şehidini binler uğurladı - Son Dakika
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İdlib şehidini binler uğurladı

6 saat önce

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23), memleketi Kahramanmaraş'a dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib şehidini binler uğurladı, System.String[]

Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23), memleketi Kahramanmaraş'a dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı için Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi Tabaklı Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şehit Saygılı'nın cenaze törenine, TSK'da aynı bölgede görev yapan kardeşi Mehmet Saygılı ile diğer kardeşi TSK görevlisi Yasin Saygılı, baba ve annesi ile diğer kardeşleri katıldı. Şehidin yakınları cenazede ayakta durmakta güçlük çekerken, yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazı öncesi şehidin babası Hüseyin Saygılı oğlunun fotoğrafını eline alarak, "Kahrolsun sana kıyanlar, artık sen tüm Türkiye'nin evladısın" dedi.

Şehit Saygılı'nın cenazesi, helalliğin alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri ve sivil erkan katıldı.

(Muhammet Özer - Halil Ulubey/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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