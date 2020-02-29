İdlib şehidini son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit olan yedek Astsubay Muhammed Ali Özer cenazesi memleketi Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin sözlüsü Gülşen Türkoğlu'nun ağıdı ve sözlüsünü asker selamı ile selamlaması yürekleri dağladı.



İdlib'de 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit düşen yedek Astsubay Muhammed Ali Özer'in İskenderun ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin cenazesi Antakya Gülderen Mahallesi'ndeki evine getirilirken anne Nazmiye ile baba Hüseyin gözyaşı döktü.



25 yaşındaki şehidin cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından Gülderen Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törende anne, baba ve kardeşlerin güçlükle ayakta durduğu görüldü.



İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi defnedildi. Bu sırada şehidin sözlüsü Gülşen Türkoğlu, ağıt yakıp sözlüsünün künyesini ve beresini taktı ve asker selamı verdi. Şehidin sözlüsünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu teselli etti.



Törene kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Tören alanının etrafındaki evlere de Türk bayraklarının asıldığı görülürken bazı vatandaşlar evlerinden töreni takip etti. - HATAY