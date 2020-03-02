İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: 'Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki' - Son Dakika

İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"

6 saat önce

İdlib şehidi Şükrü Elibol'un hamile eşi sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi:

İdlib şehidi Şükrü Elibol'un hamile eşi sosyal medya hesabında duygu dolu bir paylaşımda bulundu.


27 Şubat'ta rejim güçlerinin saldırısı sonucu İdlib'de şehit düşen Samsunlu Şükrü Elibol (27), Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesi'nde düzenlenen törenle 27 Şubat'ta toprağa verildi.


"Emanetine hem anne hem baba olacağım"


Şehidin 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol'un (23) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu sözler yer aldı:


"Ah canım benim sen nasıl bir melektin ki tertemiz kalbin, bana sevgiyle bakan gözlerin vardı. Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki mübarek üç aylarda kandil gecesi sana şehadet şerbetini içmeyi, bana da şehit eşi olmanın gururunu nasip etti. Emanetine hem anne hem baba olacağım. Güçlü olacağım sen hep bizimlesin biriciğim." - SAMSUN

Alaçam, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:33 Kaynak: İHA
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