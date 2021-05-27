İdlib şehidinin ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor - Son Dakika

İdlib şehidinin ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

27.05.2021 13:28
İdlib şehidinin ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Mayıs 2020'de yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesi, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Mayıs 2020'de yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın ailesi, hüznü ve gururu bir arada yaşıyor.

Elazığ'da yaşayan anne Suna Tatar ve baba Çetin Tatar, şehit evlatlarının Garnizon Şehitliği'ndeki kabrini haftanın hemen hemen her günü ziyaret ederek, dua ediyor.

Anne Tatar, AA muhabirine, vatanın bekası için şehit düşen oğlunun şehadetinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yaşadığı acının ilk gün gibi taze olduğunu söyledi.

"Bir oğlum şehit oldu ama geride yüzlercesi, binlercesi var

Hüzünlü olduğu kadar şehitlik mertebesine ulaşan oğlu için gurur da duyduğunu dile getiren Tatar, teröre tepkisini dile getirdi.

Tatar, "Rabb'im onları perişan etsin. Bizi gözlü yaşlı bıraktılar ama çok da gururluyum. Oğlum şehit olduğu için ağlıyorum ama özlemimden ağlıyorum. Şehitlik en güzel mertebe, bunu biliyorum. Allah'ın emrini biliyoruz çok şükür. Bir oğlum şehit oldu ama geride yüzlercesi, binlercesi var. Anneler gününde bana çiçek yolladı evlatlarım. O kadar duygulandım, gururlandım ki sanki 'Canoşum', oğlum yollamış gibi hissettim. Allah hepsini korusun, Allah hepsiyle beraber olsun inşallah." diye konuştu.

Oğlunun küçük yaşlardan itibaren asker üniformasına büyük ilgi duyduğunu, sarı saçları, mavi gözleri, cesaretli kişiliğiyle hep onun subay olmasını hayal ettiklerini anlatan Tatar, oğlunun bu hayallerini teğmen olarak gerçekleştirdiğini aktardı.

Tatar, "Mezuniyetine gittik, o kadar mutlu olduk ki havalara uçtuk. Bizim için çok gurur verici bir şeydi. İnsan evladını öyle üniforma içinde görünce çok farklı bir duygu hissediyor, yaşamak lazım." dedi.

"Ne için yaşıyoruz anne, vatan bayrak için daha ötesi var mı"

Oğlunun çok sevdiği askerlik görevini son ana kadar layıkıyla yerine getirdiğini, şehadetinin ardından tüm silah arkadaşlarının ve komutanlarının kendilerini arayarak onun üniformasına olan bağlılığını ve görev aşkını gururla anlattıklarını aktaran Tatar, "Bir silah arkadaşının anlattığına göre yaralandığı anda bile kendisini değil de timdeki askerleri düşünmüş. 'Bir bakın şehit, yaralı var mı?' diyormuş. Bilmiyor ki kendisi bir saat sonra şehit olacak." ifadelerini kullandı.

Tatar, oğlunun mert, dürüst, korkusuz, yardımsever, vatanına, bayrağına aşık bir asker olduğunu dile getirerek, oğlunun hep, "Ne için yaşıyoruz anne, vatan bayrak için daha ötesi var mı?' dediğini, bu uğurda da şehit olduğunu aktardı.

"Bir oğlumu daha gerekirse vatan uğruna şehit vermeye hazırız"

Baba Çetin Tatar da oğlunun görevindeki başarısıyla kendilerini her daim gururlandırdığını belirterek, vatanın bekası için şehit düşerek de kendilerine ayrıca bir gurur yaşattığını söyledi.

Şehit oğlunun görevini çok sevdiğini dile getiren Tatar, "Oğlum şehit olduktan 5-6 ay sonra oraya yeni bir binbaşı atanmış. Komutanımız beni aradı ve 'Çetin amca, Canbert'i o kadar methediyorlar ki, 6 aydır onun iyiliklerini, devletine ve görevine bağlılığını anlatıyor askerleri.' dedi. Oğlum tim komutanıydı. Kendisi teğmendi, şehit olmasaydı üsteğmen olacaktı. İki oğlum var. Vatan için bir evladımızı şehit verdik. Bir oğlumu daha gerekirse vatan uğruna şehit vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

İdlib şehidinin ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor
İdlib şehidinin ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor
İdlib şehidinin ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor
İdlib şehidinin ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor
İdlib şehidinin ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor

Vatan, İdlib, Tatar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İdlib şehidinin ailesi hüznü ve gururu bir arada yaşıyor - Son Dakika


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