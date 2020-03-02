İdlib şehidinin ailesini ziyaretten dönen Tekirdağ milletvekili Koncagül, trafik kazasında yaralandı - Son Dakika
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İdlib şehidinin ailesini ziyaretten dönen Tekirdağ milletvekili Koncagül, trafik kazasında yaralandı

20 dakika önce

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in, Muratlı ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinin ardından geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

İdlib şehidinin ailesini ziyaretten dönen Tekirdağ milletvekili Koncagül, trafik kazasında yaralandı, System.String[]

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in, Muratlı ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinin ardından geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Şehit Er'in Muratlı'ya bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'ndeki baba evinden Tekirdağ'a dönen ve içerisinde milletvekili Koncagül'ün de bulunduğu 59 AK 100 plakalı minibüs, ilçe girişinde plakası henüz belirlenemeyen bir kurtarıcı ile çarpıştı.

Kazada milletvekili Koncagül yaralandı.

Konvoya eşlik eden başka bir araçla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırılan Koncagül, buradaki müdahalenin ardından taburcu edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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