İdlib şehidinin babası: "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehidinin babası: 'Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun' - Son Dakika

İdlib şehidinin babası: "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun"

6 saat önce

İdlib'de şehit düşen Uzman Erbaş Ahmet Alpaslan'ın ailesine acı haber ulaştı.

İdlib şehidinin babası:

İdlib'de şehit düşen Uzman Erbaş Ahmet Alpaslan'ın ailesine acı haber ulaştı. Şehit babası İbrahim Alpaslan'ın ilk sözleri "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" oldu.

İdlib'de, Suriye rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen 33 askerden 1'i olan, 23 yaşındaki Uzman Erbaş Ahmet Alpaslan'ın ailesine acı haber verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 9 aydır Uzman Erbaş olarak görev yapan şehidin ailesinin oturduğu Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'ne giden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları acı haberi aileye bildirdi. Acılı baba İbrahim Alpaslan'ın şehit olan oğlunun haberini aldıktan sonraki sözleri ise "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" oldu.

Aslen Mardin Nusaybinli olan şehidin, ailesi tarafından daha önce yaşadıkları şehir olan İzmir'e defnedilmesinin istendiği belirtildi.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:10 Kaynak: İHA
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