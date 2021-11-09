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İdlib şehidinin babasından Türkkan'a tepki: "Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı" - Son Dakika

İdlib şehidinin babasından Türkkan'a tepki: "Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı"

09.11.2021 19:15

İdlib şehidinin babasından Türkkan'a tepki: "Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı" Şehidin annesi: "Benim oğlum ülkücüydü ve ülkücü işareti yapardı" Kahramanmaraş'ta şehit annesi Zeynep Baykuş, küfür ve hakarete maruz kalan şehit yakınına...

İdlib şehidinin babasından Türkkan'a tepki: "Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı"

Şehidin annesi: "Benim oğlum ülkücüydü ve ülkücü işareti yapardı"

Kahramanmaraş'ta şehit annesi Zeynep Baykuş, küfür ve hakarete maruz kalan şehit yakınına sarf ettiği sözler nedeniyle Meral Akşener'e tepki gösterdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı Şehit Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un baba ve annesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şehit yakınına dolaylı yönden hakaret etmesine tepki gösterdi. Şehidin annesi, "Bizim çocuklarımız onlar için şehit olmadı" dedi.

26 - 27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen ve 36 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un ailesi, şehit yakınına yapılan küfre ve hakaretlere karşı tepkilerini dile getirdiler.

Şehit oğlunun bir ülkücü olduğunu ve kaşkolü olduğunu söyleyen şehidin babası Ali Baykuş, "Oğlum 26 Şubat 2020 yılında İdlib'te şehit oldu. Ben şehit yakını olarak onun küfrünü hiç tasvip etmiyorum. Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı. Kimse küfrü hak etmiyor. Şehit yakınları evlatlarını bu vatana feda etti. Söylenen küfrü kendisine iade ediyoruz. Oğlumun ülkücü kaşkolü vardı. Ülkücü insan vatanına, devletine ve bayrağına sahip çıkan insandır. Vatan bayrak için canını veren insanın ailesine küfretmez" dedi.

Şehidin ailesine küfür ve hakaret eden Meral Akşener ve Lütfü Türkkan'ın görevlerinde barınamayacağını ifade eden şehidin annesi Zeynep Baykuş ise, "Bizim çocuklarımız bu vatan için şehit oldu, onlar için şehit olmadı. Bunlar çıkıp ta nasıl vekillik yapıyorlar kimi savunuyorlar. Şehit ailelerini savunmuyorlarsa insin oradan. O Meral Akşener'de o adamı oradan atmadığı sürece kendisi de orada barınamaz zaten. O insanları burada istemiyoruz biz, istemeyeceğiz de hiçbir zaman. Benim çocuğum ülkücü kaşkolü ile gösteri yapıyordu. Hep eli ülkücü bozkurt işareti yapıyordu. Kötü söz kendilerine aittir, kendilerine iade ediyoruz" dedi.

İdlib şehidinin babasından Türkkan'a tepki: Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı
İdlib şehidinin babasından Türkkan'a tepki: Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı
İdlib şehidinin babasından Türkkan'a tepki: Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı
İdlib şehidinin babasından Türkkan'a tepki: Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı

Ülkücü, İdlib, Şehit, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İdlib şehidinin babasından Türkkan'a tepki: 'Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İdlib şehidinin babasından Türkkan'a tepki: "Keşke soyadı gibi Türk kanı taşısaydı da bu şehitlere ve şehit ailelerine sahip çıksaydı" - Son Dakika
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