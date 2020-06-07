İdlib şehidinin cenazesi Tokat'a getirildi - Son Dakika

İdlib şehidinin cenazesi Tokat'a getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurlarınca düzenlenen saldırı sonrasında yaralanarak GATA'da 43 gün süren yaşam savaşını kaybeden Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurlarınca düzenlenen saldırı sonrasında yaralanarak GATA'da 43 gün süren yaşam savaşını kaybeden Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt'un cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi. Suriye'nin İdlib kentinde 26 Nisan 2020 tarihinde tanka roket isabet etmesi sonucu başını çarparak ağır yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Şehidin cenazesi askeri uçakla akşam saatlerinde Tokat Havalimanına getirildi. Baba Dursun ve anne Telime çifti oğullarının cenazesini taşıyan uçakla kente geldi. Uçaktan şehidin naaşı askerlerin omuzlarında indirilerek cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesini askeri ve mülkü erkan karşıladı. Erbaa ilçesine kara yolu ile götürülen şehidin pazartesi günü öğle namazını müteakiben toprağa verileceği öğrenildi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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