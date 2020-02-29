İDLİB ŞEHİDİNİN CENAZESİNE YARALANAN ARKADAŞI DA KATILDI - Son Dakika
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İDLİB ŞEHİDİNİN CENAZESİNE YARALANAN ARKADAŞI DA KATILDI

6 saat önce

İDLİB'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine aynı saldırıda yaralanan arkadaşı da katıldı.

İDLİB ŞEHİDİNİN CENAZESİNE YARALANAN ARKADAŞI DA KATILDI, System.String[]

İDLİB'de şehit düşen Uzman Onbaşı Emre Baysal için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine aynı saldırıda yaralanan arkadaşı da katıldı.

Şehit Baysal için Pendik'te bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Emre Baysal'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşı da cenaze törenine geldi. Kolu ve başından yaralanan gazi, Baysal'ın yakınlarının yanında oturdu. Oldukça üzgün olduğu görülen gazi, silah arkadaşı Emre Baysal'ı son yolculuğuna uğurladı

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreni

-Gazinin görüntüsü

-Detaylar


İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
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