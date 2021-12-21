Üye Girişi
KAHRAMANMARAŞ - İdlib şehidi Fatih Saylak'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - İdlib şehidi Fatih Saylak'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak

21.12.2021 17:09

Kahramanmaraş'ta, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak adına yaptırılan konferans salonu törenle açıldı.

Kahramanmaraş'ta, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak adına yaptırılan konferans salonu törenle açıldı.

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşinde şehit olan Fatih Saylak'ın adı, eşi Kübra Saylak tarafından Dulkadiroğlu Anadolu Lisesinde yaptırılan konferans salonunda yaşatılacak.

Kaymakam Kadir Okatan, açılış töreninde, şehit Saylak adına oluşturulan salonun hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehitlerin seçilmiş insanlar olduğunu belirten Okatan, "Dinlediğim hikayeler, anlatılanlar, hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Tesadüf denen bir şey yoktur. Şehitlik gibi bir mertebeye ulaşmak da tesadüfi olmasa gerek. Bu anlamda bununla teselli buluyoruz. Acılarımızı kenetlenerek ancak bu şekilde hafifletebiliriz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman da vatanı uğruna gözünü bile kırpmadan canını feda edebilecek bir milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Şehidin kız kardeşi Elife Saylak, gururu ve hüznü aynı anda yaşadığını, duygularını tarif etmekte zorlandığını belirtti.

Ağabeyinin şehit olmayı çok arzu ettiğini ve dileğinin yerine geldiğini anlatan Saylak, şunları kaydetti:

"Son görevine giderken, başta annem olmak üzere ailecek karşı çıkıp gitmesini istememiş, görevinin tehlikeli olduğunu dile getirmiştik. Ağabeyim bize 'Allah bana şehitliği nasip ederse vatanımı korurken şehit düşer sizi de kendimi de kurtarırım.' demişti. Askerliğin, vatanını sevmenin parayla değil yürekle yapılacağını göstermişti bizlere. Hedefine de ulaştı. Bir ağabey olarak bana sarılması, öpmesi, bana bir bebek gibi davranması ona özlemimin günden güne artmasına sebep oluyor. Ancak ona söz veriyorum ki ona yakışır bir kardeş olabilmek için tıpkı ondan öğrendiğim gibi güçlü olacağım. Rabb'im şehadetini kabul eylesin. Gerekirse ağabeyimin sancağını tuttuğu sipere ben de gideceğim. Çünkü şehitler tepesi boş değil ve asla boş kalmayacaktır."

Konuşmaların ardından şehidin 75 yaşındaki dedesi İbrahim Çayır, yazdığı "Anan sana doyamadan bir kuş gibi uçtun oğlum." ağıdını okudu.

Duygusal anların yaşandığı programda sunuculuk yapan, okulun müdür yardımcısı, şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın ağabeyi Sinan Akdal, kürsüdeki görevini gözyaşları arasında tamamladı. Akdal'ı, Kaymakam Okatan sarılarak teselli etti.

Törene, şehidin eşi Kübra, babası Ömer, annesi Nigar Akdal ile Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile ilgililer katıldı.

KAHRAMANMARAŞ - İdlib şehidi Fatih Saylak'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak
KAHRAMANMARAŞ - İdlib şehidi Fatih Saylak'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak
KAHRAMANMARAŞ - İdlib şehidi Fatih Saylak'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak
KAHRAMANMARAŞ - İdlib şehidi Fatih Saylak'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak

Kahramanmaraş, Fatih, Şehit, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - İdlib şehidi Fatih Saylak'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:59 Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti
21:59 Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu
21:43 Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?
21:26 AK Partili Bülent Turan: Dolardaki düşüşün marketlere yansımasını bekliyoruz
21:25 Cicaldau ve Taylan, Antalyaspor maçında yok
21:25 Yemek siparişi veren genç kız, kuryenin tacizine uğradı
21:11 Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi
21:11 Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü
21:09 Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber
20:39 Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak
Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti Trabzonspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti         
22:00
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 22:08:06. #1.12#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - İdlib şehidi Fatih Saylak'ın ismi konferans salonunda yaşatılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement