İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği duygulandıran videosu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İdlib şehidinin 'Şehit olmak kalbime doğuyor' dediği duygulandıran videosu - Son Dakika

İdlib şehidinin "Şehit olmak kalbime doğuyor" dediği duygulandıran videosu

6 saat önce

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un 'şehit olmak kalbime doğuyor' dediği videosu duygulandırdı.

İdlib şehidinin

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un 'şehit olmak kalbime doğuyor' dediği videosu duygulandırdı. Öte yandan şehidin naaşı da akşam üzeri memleketi Elazığ'a getirildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlip kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 Mehmetçik şehit oldu, 6'sı ise yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un (26), Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde ikamet eden ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından sağlık ekiplerinin eşliğinde verildi. Acı haberin verilmesinin ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. 8 kardeşin en küçüğü olan şehit Coşkun'un İdlib'e gitmeden önce çekilen videosunda söylediği 'şehit olmak kalbime doğuyor' ve 'şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım' sözleri duygulandırdı. Çekilen videoda kendisine 'Sen Hatay'dasın, sınırdasın. Şehit olmayı düşünüyor musun?" diye sorulan Coşkun, "Düşünüyorum değil, her şeyin hayırlısı da şehit olacağım içime doğmuş" diye yanıt veriyor.


"Şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım"


Videoda konuşmasını sürdüren şehit Coşkun, "Vatan, bayrak, millet, namus, şeref biz bunun için bu görevi seçtik. Ben bu mesleği onun için seçtim yoksa herkes bu mesleği yapar. Kimisi para için yapıyor, kimisi zevkine yapıyor kimisi de gerçekten canı gönülden kalpten yapıyor bu işi ben de onlardanım Allah'a şükür. Rabbim, hakkımda hayırlısını versin. Şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım" ifadelerini kullanıyor.


Şehidin naaşı Elazığ'a getirildi


Öte yandan şehit Coşkun'un naaşı akşam üzeri askeri uçakla memleketi Elazığ'a getirildi. Şehidin naaşı törenle karşılandı. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin ailesi ile kamu kurum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Şehit Coşkun'un naaşı karşılama töreni sonrası Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülürken yarın Mevlana Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası köyünde defin edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Bahar Kalkanı Harekatı, Elazığ, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:05 Kaynak: İHA
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