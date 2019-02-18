Son Dakika Haberleri: İdlib Şehir Merkezinde İki Patlama: 15 Ölü, 30 Yaralı

İdlib Şehir Merkezinde İki Patlama: 15 Ölü, 30 Yaralı

1 saat önce

- İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralıİDLİB - Suriye'nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde iki bomba yüklü araç patladı.

- İdlib şehir merkezinde iki patlama: 15 ölü, 30 yaralı

İDLİB - Suriye'nin İdlib şehrinin merkezindeki El-Kusur Caddesi'nde iki bomba yüklü araç patladı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı açıklandı.
Suriye'de "gerilimi azaltma bölgesi" ilan edilen İdlib'de gerilim her geçen gün yükseliyor. Rejimin bombardıman altına aldığı İdlib kırsalındaki muhalifler rejim güçlerine karşılık vermeye başlamış, belirli bölgelerde ateşkes tamamen ihlal edilmişti. Bugün İdlib şehir merkezinin El-Kusur Caddesi'nde iki bomba yüklü araç patladı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bölgeye ulaşan Suriye Sivil Savunma ekipleri, ilk patlamada büyük bir zayiatın olmadığını ancak ikinci patlamanın çok fazla sivilin bulunduğu bir bölgede gerçekleştiğini kaydetti.
Saldırıların gerçekleştiği yerlerin büyük hasar gördüğü gözlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:35 Kaynak: İHA

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