İdlib şehitleri amatör maçta unutulmadı - Son Dakika

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Çubukspor maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı.

Karşılaşma öncesi Fikret Karabudak Stadı'na gelen binlerce taraftar, ellerindeki Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizlerle Mehmetçiğe sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünleri bayraklarla donatan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attı.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimleri tek tek okundu, taraftarlar "burada" diye karşılık verdi.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor'un tribün liderlerinden İlyas Yağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib şehitlerini andıklarını dile getirerek, "Şehitlerimiz, bizim her zaman kalbimizde, yüreğimizde. Buradan ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.