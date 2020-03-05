İdlib şehitleri anısı bayrak sergisi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından İdlib Şehitleri anısına Bayrak Sergisi düzenlendi. Sergide Türk bayraklarından ay ve yıldız kareografisi oluşturuldu.



İdlib'te şehit olan Mehmetçik için düzenlenen koreografide, şövaleler üzerinde bayrak sergisi açıldı. MABESEM Sanat Galerisi'nde yer alan sergiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaret etti. Başkan Gürkan, İdlib'te şehit olan Mehmetçikler anısına özel bayrak koreografisi sergisi düzenlediklerini belirterek, "Şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz" dedi.



Millet olarak vatan için tarih boyunca şehitler verildiğini hatırlatan Başkan Gürkan, "Geçmiş tarihin derinliklerinden bugüne kadar ve yakın zamanda Suriye'de Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatında ve İdlib'te Bahar Kalkanı Harekatında, iç güvenlik harekatlarında şehit olan tüm Mehmetçiklerimize rahmet diliyoruz. Onları Rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Rabbimiz, onların şefaatlerine bizleri nail eylesin" ifadelerini kullandı.



Sergide oluşturulan koreografide ise ay ve yıldız şekli verilerek serginin bütününde ise dev Türk Bayrağı elde edildi.



Sergi, hafta sonuna kadar gezilebilecek. - MALATYA