İdlib şehitleri anma programı düzenlendi - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Gökçeler Köyü ilokulunda İdlib şehitleri anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.



Gökçeler İlkokulu Konferans Salonu'nda İstiklal marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda Yasin-i Şerif ve Fetih Suresi okundu. Şehitler için dualar edildi. Programda şiirler ve video sunumlarıyla şehitlere olan minnet duyguları ifade edildi.



Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Öğretmen ve öğrencilerimiz İdlib'te Şehit olan kahramanlarımız için çok güzel bir program hazırlamışlar. Programda Yasin-i Şerif ve Fetih sureleri Okundu. Ayrıca yapılan video sunumlarıyla ülkemizin içinden geçtiği dönem hakkında bilgilendirilmeler yapıldı. Ülke bütünlüğümüz için tüm öğrencilerimiz ellerini açıp dua ettiler. Programda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA