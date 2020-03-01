İdlib şehitleri Erciyes'te Türk bayraklarıyla yapılan kayakla anıldı - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi'nde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler anısına Türk bayraklarıyla kayak yapıldı.

Tekir Kapı'da bir araya gelen yaklaşık 150 kayak ve snowboard öğreticisi ile Erciyes AŞ çalışanları, açtıkları devasa Türk bayrağı ve "Kendi halkının katili Esed hesap verecek", "Milletimizin kalbi Mehmetçiğimizle atıyor", "Milletimizin başı sağ olsun" gibi yazıların olduğu dövizlerle 1600 metre yükseklikten kayakla indi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla kayak yapan sporcular daha sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, milli duygular eşliğinde Erciyes Dağı'nda bir araya gelindiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenazesine binlerce kişinin katıldığını hatırlatan Büyükkılıç, "Ay yıldızlı Türk bayrağımız ve vatanımıza sahip çıkma duygusu ile bezenmiş durumdayız." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Büyükkılıç, "Hocalarımız, kayakçılarımız, yurt içi ve dışından gelen, teröre lanet okuyan binlerce insanla burada bir araya geldik. Ay yıldızlı Türk bayraklarımızla birlik ve beraberlik içerisinde şehitlerimizi rahmetle yad ettik. İyi ki böyle bir devlet ve milletin evlatlarıyız. Buraya katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan kayak yapmak için Kayseri'ye gelen Oleksandr Tayhanok da kendi ülkelerinde de benzer olayların yaşandığını, çok güzel bir organizasyonda, şehitlerin saygıyla anıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.