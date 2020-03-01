İdlib şehitleri Erciyes'te Türk bayraklarıyla yapılan kayakla anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitleri Erciyes'te Türk bayraklarıyla yapılan kayakla anıldı - Son Dakika

İdlib şehitleri Erciyes'te Türk bayraklarıyla yapılan kayakla anıldı

6 saat önce

Erciyes Kayak Merkezi'nde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler anısına Türk bayraklarıyla kayak yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler anısına Türk bayraklarıyla kayak yapıldı.

Tekir Kapı'da bir araya gelen yaklaşık 150 kayak ve snowboard öğreticisi ile Erciyes AŞ çalışanları, açtıkları devasa Türk bayrağı ve "Kendi halkının katili Esed hesap verecek", "Milletimizin kalbi Mehmetçiğimizle atıyor", "Milletimizin başı sağ olsun" gibi yazıların olduğu dövizlerle 1600 metre yükseklikten kayakla indi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla kayak yapan sporcular daha sonra saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, milli duygular eşliğinde Erciyes Dağı'nda bir araya gelindiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün cenazesine binlerce kişinin katıldığını hatırlatan Büyükkılıç, "Ay yıldızlı Türk bayrağımız ve vatanımıza sahip çıkma duygusu ile bezenmiş durumdayız." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Büyükkılıç, "Hocalarımız, kayakçılarımız, yurt içi ve dışından gelen, teröre lanet okuyan binlerce insanla burada bir araya geldik. Ay yıldızlı Türk bayraklarımızla birlik ve beraberlik içerisinde şehitlerimizi rahmetle yad ettik. İyi ki böyle bir devlet ve milletin evlatlarıyız. Buraya katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan kayak yapmak için Kayseri'ye gelen Oleksandr Tayhanok da kendi ülkelerinde de benzer olayların yaşandığını, çok güzel bir organizasyonda, şehitlerin saygıyla anıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi.

İdlib şehitleri Erciyes'te Türk bayraklarıyla yapılan kayakla anıldı

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SİHA mühimmatlarında yer alan "Hatay çalıntı değildir" yazısı dikkat çekti
TT Stadı'nda şehitlerin isimlerinin okunduğu sırada bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı İdlib'de yaralanan asker Nevşehir'deki baba evine getirildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:40:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehitleri Erciyes'te Türk bayraklarıyla yapılan kayakla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]