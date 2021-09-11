İdlib şehitleri, Hatay'daki tören ile memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehitleri, Hatay'daki tören ile memleketlerine uğurlandı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde saldırı sonucu saldırıda şehit olan Uzman çavuşlar Ramazan Demir ile Mücahit Sınırtepe'nin cenazeleri, Hatay'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

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