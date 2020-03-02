İdlib şehitleri için Aksaray'da mevlit okutuldu - Son Dakika
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İdlib şehitleri için Aksaray'da mevlit okutuldu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Aksaray'da mevlit okutulup helva dağıtıldı.

İdlib şehitleri için Aksaray'da mevlit okutuldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Aksaray'da mevlit okutulup helva dağıtıldı.

Aksaray Belediye Başkanlığınca düzenlenen mevlit programı, Ulu Camii'de öğle saatlerinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu ve dua edildi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, namaz sonrasında vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Dinçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib şehitlerine rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Türkiye'nin en kısa zamanda bu harekatı da başarıyla tamamlayacağını belirten Dinçer, "Ordumuz muzaffer bir şekilde inşallah bundan da ayrılacak. Dualarımız Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimizle birlikte. Vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun, çok yoğun bir katılım gösterdiler. Allah ülkemize bir daha böyle şeyler yaşatmasın." diye konuştu.

Aksaray, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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