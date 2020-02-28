İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları - Son Dakika
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İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları

6 saat önce

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Hak-İş ve Anadolu Yayıncılar Derneğince, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

İdlib şehitleri için başsağlığı mesajları, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Hak-İş ve Anadolu Yayıncılar Derneğince, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

YÖK'ün açıklamasında, "Kahraman Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Kederli ailelerin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbimiz, Türk ordusunun ve bütün güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerine yer verildi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yayımladığı mesajda, sınır güvenliğini sağlamak, Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan haklı davada Mehmetçik başta olmak üzere Başkomutan ve seçilmiş siyasi iradenin arkasında bulunduklarını belirtti.

"Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olma günüdür." ifadesini kullanan Arslan, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, aziz millete ve Genelkurmay Başkanlığına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Arslan, ayrıca vatandaşlardan sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Anadolu Yayıncılar Derneğinden uyarı

Anadolu Yayıncılar Derneğince yapılan açıklamada da şehitlere rahmet dilendi.

"Ülke olarak yasta olduğumuz bugünlerde kara propaganda yapan birtakım medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarına alet olmamamız gerekir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin bekası ve huzur için yerel medya kuruluşlarını sağduyu ve itidalli yayın yapmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgilerin dışında herhangi bir bilgi kullanılmamalıdır. Yerel medya Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimizin yanındadır. Halkımıza gerçek ve sağduyulu bilgilerin verilmesi önemlidir."

Yükseköğretim Kurulu, Hak İş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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