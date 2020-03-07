İdlib şehitleri için bisiklet turu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitleri için bisiklet turu - Son Dakika

İdlib şehitleri için bisiklet turu

16 dakika önce

Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde İdlib şehitleri için bisiklet turu düzenlendi.

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Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde İdlib şehitleri için bisiklet turu düzenlendi.


Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesinde İdlib şehitleri için düzenlenen bisiklet turuna yaklaşık 50 kişi bisikletlerine Türk Bayrakları asarak pedallara basmaya başladı. Süleymanpaşa Sahil alanda başlayan İdlib Şehitleri için bisiklet turu, Altınova Mahallesine kadar devam etti. Bisiklet turu boyunca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde güvenlik önlemleri aldı.


İdlib Şehitleri için düzenlenen bisiklet turu ile alakalı açıklamada bulunan Tekirdağ Gençlik Merkezi Müdürü Selman Modalı, "Tekirdağ Gençlik Merkezi olarak, gençlerimizle birlikte buradan başlayıp Altınova Mahallesi Sahiline kadar devam edecek. İdlib şehitlerini anma turu yapacağız. Millet olarak hassas bir dönemden geçtik. Tekirdağ'da geçlerimizle birlikte bu farkındalığı oluşturmak adına anma turu düzenliyoruz. Gençlerimizle bu anma turunu yapacağız inşallah" dedi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:33 Kaynak: İHA
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