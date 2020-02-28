İdlib Şehitleri için Cuma Namazı sonrası dua edildi - Son Dakika
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İdlib Şehitleri için Cuma Namazı sonrası dua edildi

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde, Cuma Namazı sonrası İdlib şehitlerimiz için dua edildi.

İdlib Şehitleri için Cuma Namazı sonrası dua edildi, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde, Cuma Namazı sonrası İdlib şehitlerimiz için dua edildi.


Sivas'ın Zara ilçesi Merkez Camisi avlusunda Cuma namazı çıkışı, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, STK temsilcileri ve siyasi partilerin başkanlarının katılımı ile Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik için dua edildi.


Program sonrası açıklama yapan AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, "Dün gece İdlib'de düzenlenen menfur ve kalleş saldırıda 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi nedeniyle hazırlıklarını tamamladığımız ilçe kongremizi ileri bir tarihe yapılmak üzere iptal ettik. Bizleri derinden üzen bu hain saldırıyı kınıyor, Mehmetçiklerimize rabbimizden rahmet, gazilerimize acil şifalar, yüce Türk milletimize de başsağlığı diliyorum" dedi.


İdlip saldırısı nedeniyle Zara Belediyesi tarafından da ilçe merkezindeki cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı. - SİVAS

Sivas, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:18 Kaynak: İHA
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