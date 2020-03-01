İdlib şehitleri için Elazığ'da gıyabi namaz kılındı - Son Dakika
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İdlib şehitleri için Elazığ'da gıyabi namaz kılındı

6 saat önce

Elazığ'da İdlib'deki saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

İdlib şehitleri için Elazığ'da gıyabi namaz kılındı, System.String[]

Elazığ'da İdlib'deki saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Elazığ'da gıyabi cenaze namazı kılındı. İzzetpaşa Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve kentteki birçok sivil toplum kuruluşu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit olan askerler için topluca kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Mehmetçik için dua edildi. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan STK temsilcileri adına basın açıklaması yapıldı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', Ne mutlu Türküm Diyene', 'Vatan Sana Canım Feda' sloganları atarak, tekbirler getirdi. Açıklama, İdlib'de şehit düşen ve görevde olan Mehmetçik için yapılan dua ile son buldu.


Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Dönem Sözcüsü Servet Özdemir, "İdlib kentinin silahlardan arındırılması ve çatışmaların durdurulması amacıyla üzerinde uzlaşılan Soçi Mutabakatı kapsamında istikrası ve güvenliği sağlamak üzere bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimize (TSK) Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının 27 Şubat gecesi Regaip Kandili'nde yaptığı hain saldırıda 33 askerimiz şehit olmuş, 36 askerimiz de yaralanmıştır. Elazığ'daki STK'lar olarak ordumuzun bu hain saldırının karşılığını geciktirmeden verdiğine ve misli ile vereceğine inanıyor ve bu olayı gerçekleştiren Suriye'deki rejim güçlerini, iş birlikçilerini şiddetle ve nefretle kınıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:50 Kaynak: İHA
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