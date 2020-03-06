İdlib Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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İdlib Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

7 saat önce

Kayseri'de Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İdlib Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Kayseri'de Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Hunat Camide Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Şehit olan askerlerin hem Suriye'deki insanları hem de Türkiye'nin topraklarını koruduklarını söyleyen MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, "Hepimizin bildiği gibi, 27 Şubat akşamı İdlib'te ordumuza Suriye rejimi tarafından hain bir saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda 40'a yakın askerimiz şehit düştü. Askerlerimiz vatanı korumak için, sınırların ötesinde tedbirleri alan insanlarımızdır ve o bölgeden de Türkiye sınırına şu an da 2 milyona yakın insan gelmiş bulunuyor. Bu mazlum insanların haklarını ve topraklarımızı korumak için askerlerimiz orada güvenli bölgede bulunuyorlardı. Hain hava saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bunun için Kayseri'de birçok etkinlik yapılmıştı ve bugün de bütün sivil kurumlarımız, siyasilerimiz ve bürokratlarımızla birlikte geniş katılımlı gıyabi bir cenaze namazı programı yaptık. Ardından da tüm şehitlerimiz için dualar ettik. Allah devleti yönetenlere yardım etsin, bizlere destek olma gücü versin ve şehitlerimizin de ruhu şad olsun" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:35 Kaynak: İHA
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