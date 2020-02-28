İdlib şehitleri için 'hatim' indirildi - Son Dakika

İdlib şehitleri için 'Hatim' indirildi

KİLİS'te, İdlib şehitleri için Kur'anı Kerim okunarak, Hatmi şerif duası yapıldı.

Kilis'te din görevlileri ve vatandaşlar tarafından dün akşam İdlib'de şehit olan 33 asker için 100 hatmi şerif indirildi. Cuma Namazına müteakip Ulu Caminde Kuran Kur'anı Kerim okunarak, Hatmi şerif duası yapıldı. Hatmi şerif duası İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından okunurken, şehitler için okunan hatmi şerif duasına Kilis Valisi Recep Soytürk, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.