İdlib şehitleri için helva dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitleri için helva dağıtıldı - Son Dakika

İdlib şehitleri için helva dağıtıldı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için Antalya'nın Muratpaşa Camii'nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Fetih duaları okundu.

İdlib şehitleri için helva dağıtıldı, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 asker için Antalya'nın Muratpaşa Camii'nde Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Fetih duaları okundu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve cemaat şehitler için dua ederken, Muratpaşa Belediyesi görevlileri de helva ve lokma dağıttı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma namazı öncesi, olası Suriye protestosu için cami çevresinde ve yaya yollarında geniş tedbirler aldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, cuma namazı ve öncesindeki hatim duaları için Muratpaşa Camii'ne geldi. Cami, aralarında İdlib'de şehit düşen Antalyalı Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Kormaz'ın da bulunduğu 33 asker için yapılan Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Fetih duasını dinlemek ve dua etmek isteyenlerle dolup taştı. İl Müftüsü Osman Artan, dualar sonrası, "Bugün her sözün boğaza takıldığı bir gündeyiz, bugün bizim yapacağımız onlara karşı yapacağımız en önemli vazife, duadır. Bolca dua edelim" dedi. Ülkenin büyük bir imtihandan geçtiğini söyleyen müftü Artan, "Rabbim şehitlerimizi rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

HELVA VE LOKMA DAĞITILDI

Cuma namazı sonrası Muratpaşa Belediyesi görevlileri, şehit düşen 33 Mehmetçik için helva ve lokma dağıttı. Muratpaşa Camii'nin yanısıra eski sanayi sitesinde bulunan Sanayi Camii'nde de yaklaşık 2 bin kişiye helva ve lokma ikram edildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçikler için hafta sonu da camilerde lokma ve helva dağıtımına devam edeceklerini belirtirken, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.


- Antalya
Muratpaşa, Antalya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:52 Kaynak: DHA
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