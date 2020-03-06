İdlib şehitleri için lokma hayrı yapıldı - Son Dakika

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi ve Okul Aile Birliği tarafından Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için lokma hayrı yapıldı.



Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, şehitler için dua edilirken, yaklaşık 500 kursiyer ile vatandaşlara da lokma ikram edildi.



Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifalar dileyen Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, "Ülke savunması için İdlib'de ve ülkenin her karış toprağında şehit olan asker, polis ve tüm güvenlik güçleri için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü personeli ve Okul Aile Birliği işbirliğinde lokma hayrı yaptık. Hiçbir güvenlik gücümüzün vatan savunmasında ayağına taş değsin istemeyiz. Dualarımız onlar için. Allah'ım bir daha böyle acılar yaşatmasın. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar kederli ailelerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.



Programa katılan Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım ise ülke olarak bir daha böylesine büyük acılar yaşanmamasını temenni etti.



Programa Yunusemre İlçe Müdürlüğü Şube Müdürleri Metin Çengel ve Bayram Bülent Yıldırım, Eğitim Bir- Sen Yunusemre İlçe Başkanı Serdar Dinçer, okul müdürleri Ramazan Erkul ve Süleyman Bozok da katıldı. - MANİSA