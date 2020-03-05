İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Şırnak ve Batman'da mevlit programı düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı Batman Şubesince Atatürk Parkında gerçekleştirilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, dua edildi.

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada, herkesin yeri geldiğinde bu millet ve vatan için canını feda edeceğini belirterek, "Bizim Suriye'deki varlığımızın sebebi de vatan savunmasıdır. Oradaki karışıklık bizim topraklarımızı tehdit ediyor. Reyhanlı patlamasını, Kilis'teki taciz saldırıları ne çabuk unuttuk. Eğer biz Suriye coğrafyasında bulunmaz isek buralarda rahat oturamayız. Eğer İdlib'deki mücadeleyi yapmazsak korkulur ki bu mücadeleyi ileride Diyarbakır'da, Batman'da, Kahramanmaraş'ta yapmak zorunda kalacağız. Evlatlarımız da vatan savunması için şehit oldular ve bu haklı ve kutlu mücadelede yalnız değiller." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehitler Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar da Türkiye'nin mazlumların umudu olduğunu vurgulayarak, " Dünya mazlumlarının yaşadığı her yerde, semaya açılan eller de biziz, dillerden eksik olmayan dua da aziz milletimiz, şanlı ordumuz ümmetin tek ve son umududur. Biz, bize umut bağlayanları yalnız bırakmayacak kadar necip bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Şehit babası duygulandırdı

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur, "Eğer devletimiz görev verirse ben, ağabeyim, kardeşlerim ve çocuklarımızla beraber hazırız. Telefonuma üç bin mesaj geldi. Hepsi de hangi cephede olursa olsun, yaşlısı ve genciyle göreve hazır olduklarını söylediler. Devletimiz, milletimiz için savaşa hazır olduklarını söyledi." diye konuştu.

Programa Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydn Durmuş, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür de katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta AK Parti İl Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneğince Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programda daha sonra mevlit okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi.

AK Parti İl Kadın Kolları ve Dernek Başkanı Hatice Atan şunları söyledi:

"Yüreğimiz ağlıyor, gözyaşı döküyoruz. Gerekiyorsa vatanımız için şehit olmaya hazırız. Şırnaklı kadınlar olarak, Kürt kadınları olarak onlara dua ediyoruz. Elli kınalı kadınlarımız ve yetim çocuklarımız geride kalıyor, doğmamış bebeklerimiz var ama dünya mazlumları için ülkemizi korumak adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Siirt

Siirt İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezindeki Kur'an kursunda okuyan 16-25 yaş gurubu 30 öğrenci de zor şartlar altında canları pahasına görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerinin başarısı için Fetih Suresi'ni okudu.

İl Gençlik ve Spor Müdür Vekili Nesim Toprak, şunları kaydetti:

" Şanlı ordumuzun bölgede barış, huzur ve güven için başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nda muvaffak olması için manevi destek olmaya çalışıyoruz. Kur'an kursumuzda öğrencilerimiz tarafından okunan hatimleri İdlib şehitlerimizin manevi ruhlarına armağan ettik. Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerimiz için de Fetih Suresi okuttuk. Allah devletimizi, milletimizi ve şanlı ordumuzu korusun."