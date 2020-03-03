İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı - Son Dakika

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 36 askeri şehit olması nedeniyle Kilis'te Mevlid-i Şerif okutuldu.

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 36 askeri şehit olması nedeniyle Kilis'te Mevlid-i Şerif okutuldu.


7 Aralık Mahallesi Muhtarı Ökkeş Göktaşlı tarafından İdlib'de şehit olan 36 asker için Murtaza Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı.


Program helva dağıtımı ile sona erdi - KİLİS

Suriye, Kilis, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:28 Kaynak: İHA
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