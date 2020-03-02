İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı - Son Dakika

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İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askeri şehit olması nedeniyle Kilis'te Mevlid-i Şerif okutulduktan sonra lokma dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:06 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askeri şehit olması nedeniyle Kilis'te Mevlid-i Şerif okutulduktan sonra lokma dağıtıldı.
Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar tarafından İdlib'de şehit olan 34 asker için Çekmeceli Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Tehvid-i şerif ile devam eden program sonrası şehitler için dua edildi. Lokma dağıtımı ile program sona erdi. Mevlid-i şerife Kilis Valisi Recep Soytürk, daire amir ve müdürleriyle ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS
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