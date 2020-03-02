İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı - Son Dakika

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askeri şehit olması nedeniyle Kilis'te Mevlid-i Şerif okutulduktan sonra lokma dağıtıldı.

İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 34 askeri şehit olması nedeniyle Kilis'te Mevlid-i Şerif okutulduktan sonra lokma dağıtıldı.


Mercidabık Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar tarafından İdlib'de şehit olan 34 asker için Çekmeceli Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Tehvid-i şerif ile devam eden program sonrası şehitler için dua edildi. Lokma dağıtımı ile program sona erdi. Mevlid-i şerife Kilis Valisi Recep Soytürk, daire amir ve müdürleriyle ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS

Suriye, Kilis, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:06 Kaynak: İHA
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