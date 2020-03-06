İdlib şehitleri için Osmaneli ve Pazaryeri'nde mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitleri için Osmaneli ve Pazaryeri'nde mevlit okutuldu - Son Dakika

İdlib şehitleri için Osmaneli ve Pazaryeri'nde mevlit okutuldu

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

İdlib şehitleri için Osmaneli ve Pazaryeri'nde mevlit okutuldu, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Osmaneli'de yaşayan bir grup genç, Ertuğrul Gazi Camisi'nde mevlit programı düzenledi.

İlçe Müftülüğünde görevli imam hatiplerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu ve İlçe Vaizi İbrahim Atmaca dua ettirdi.

Gençler, etkinlik sonrasında vatandaşlara ikramda bulundu.

Programa, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Pazaryeri

Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından hazırlanan programda, şehitler için mevlit okundu.

Çarşı Mahallesi Karamustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen etkinliğe, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çırak, cami çıkışında yaptığı açıklamada, "Bu kutsal günde şehitlerimizin aziz hatıralarını yad edip, onların ruhlarına bağışlamak üzere dualar yaptık. Müftülük personelinin okudukları hatimler şehitlerimizin ruhlarına bağışlandı. Rabbim kabul buyursun inşallah. Rabbim bizlere de onların uğruna can verdikleri davaya sahip çıkmayı nasip eylesin. Bu vatan bize onların emaneti, inşallah yeni nesil gençlik de bu emanete sahip çıkacaktır." diye konuştu.


Mevlide katılanlara ikram yapıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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