İdlib şehitleri için pedal çevirdiler - Son Dakika
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İdlib şehitleri için pedal çevirdiler

6 saat önce

Samsun Bafra Bisikletliler Derneği Bafra Temsilciliği ve Bafra Bisiklet Topluluğu üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 36 asker anısına pedal çevirdi.

İdlib şehitleri için pedal çevirdiler, System.String[]

Samsun Bafra Bisikletliler Derneği Bafra Temsilciliği ve Bafra Bisiklet Topluluğu üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 36 asker anısına pedal çevirdi.


Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan 55 bisikletli genç, buradan başlayıp Belediye Caddesi, Alaçam Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kanal Yolu, Gençlik Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi güzergahından yaklaşık 6 kilometre kat ederek tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda noktalanan bisiklet turu sonunda, katılımcılar Türk bayrağı açarak şehitleri andı.


Grup adına bir açıklama yapan Bisikletliler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin, "Suriye de şehit olan askerlerimiz için bayraklarımızla bisiklet sürüşü yaptık. Alçakça bir saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.


Program İstiklal Marşı okunduktan sonra son buldu. - SAMSUN

Samsun, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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