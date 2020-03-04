İdlib Şehitleri için sabah namazının ardından dua edildi - Son Dakika
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İdlib Şehitleri için sabah namazının ardından dua edildi

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan 34 Mehmetçik için Esenler Merkez Camii'nde sabah namazından sonra dua edildi.

İdlib Şehitleri için sabah namazının ardından dua edildi, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan 34 Mehmetçik için Esenler Merkez Camii'nde sabah namazından sonra dua edildi. Duanın ardından vatandaşlara çay, çorba ve simit ikramı gerçekleştirildi.


27 Şubat günü Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan 34 Mehmetçik için Esenler Merkez Camii'nde dua edildi. Sabah namazının ardından gerçekleştirilen dua programında cami dolup taştı. Camiyi dolduran cemaat ellerini semaya açarak hep bir ağızdan dua etti. Duanın ardından vatandaşlara ikram olarak çay, çorba ve simit dağıtıldı.


Camiye gelen Hilmi Toprak isimli bir vatandaş da düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yapılan bu dualarımızı inşallah Allah onların mertebesine ulaştırır. Belediyenin yapmış olduğu hizmetlerde bu şekilde hoşumuza gidiyor. Devamını bekliyoruz." - İSTANBUL

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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