Aydın'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Aydın Valiliği koordinesinde, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüş, Valilik binası önünden başladı.

Yürüyüş sırasında ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, "şehitler ölmez vatan bölünmez", "her şey vatan için", "vatan sana canım feda" şeklinde slogan atıp, şehit olan askerlerin isimlerini söyleyip, "burada" dedi.

Atatürk Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşte, vatandaşlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi Ali Aygül, Suriye'de milyonlarca insanın öldürüldüğünü, sürgüne tabi tutulduğunu, Batılı ülkelerin çoğunun sürece kör ve sağır olduğunu belirtti.

Batılı ülkelerin tek korkusunun ülkelerine gelebilecek göçmenler olduğunu vurgulayan Aygül, "Oysa savaşın ilk yıllarından itibaren göç dalgasının doğrudan muhatabı olarak şu an 4 milyondan fazla muhacire ev sahipliği yapan Türkiye, bir taraftan mazluma kol kanat germeye çalışırken, diğer taraftan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bugün İdlib'de yaşanan mücadele tam da buraya oturmaktadır." dedi.

Bölgede bir terör devleti oluşturulmak istendiğini aktaran Aygül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletçe olaylar karşısında daha duyarlı olmak, milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek daha da kenetlenmek ve her zamankinden daha güçlü olmak zorundayız. Biz şehitlerimiz sayesinde buralarda rahat yaşıyoruz. Bize düşen onlara yakışır ve yaraşır şekilde devletimizi, milletimizi idare edip, onları ihya etmek. Türk ordusu bu zamana kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatı ile de bu bedeli ödemeye başlamışlardır."

Basın açıklamasının ardından İl Müftüsü Ercan Aksu, şehitler için dua etti.