İdlib şehitleri için Siirt'te mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitleri için Siirt'te mevlit okutuldu - Son Dakika

İdlib şehitleri için Siirt'te mevlit okutuldu

13 dakika önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Siirt'te mevlit okutuldu.

İdlib şehitleri için Siirt'te mevlit okutuldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Siirt'te mevlit okutuldu.

Siirt Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen mevlit programı, Halit Bin Velid Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu, dua edildi.

Duanın ardından Siirt Müftüsü Ahmet Altıok, İdlib şehitlerine rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

"Biz sadece Müslüman coğrafyasında değil, Müslüman olmayan coğrafyada da mazlumlara yardım etmeye çalışan ensar bir milletiz" diyen Altıok, "Ne mutlu bizlere ki Allah bu güzellikleri bize fırsat vermiş. İdlib'de vatan için şehit olan 36 canpare gencimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bizler onların aziz ve manevi hatıralarını yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Suriye, İdlib, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed Rejimi'ne ait tank ve zırhlı araç konvoyu SİHA'lar tarafından imha edildi
Suriyeliler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için sokaklara döküldü Portekizli siyaset bilimci Bruno Maçaes'ten Selçuk Bayraktar'a övgü dolu sözler: Ortadoğu'nun kaderini değiştiren adam Rejim telsizcisi, TSK'nın düşürdüğü uçakları ararken haberi muhaliflerden aldı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 23:13:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehitleri için Siirt'te mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]