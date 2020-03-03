İdlib şehitleri için Suriye'de miting düzenlendi - Son Dakika
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İdlib şehitleri için Suriye'de miting düzenlendi

6 saat önce

Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasında İdlib şehitleri için miting düzenledi.

İdlib şehitleri için Suriye'de miting düzenlendi, System.String[]

Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasında İdlib şehitleri için miting düzenledi. Mitingde, Suriyeliler Türk bayrağı ve SMO flamalarını yan yana taşıdı.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin SMO ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suluk kasabasında yaşayan vatandaşlar, İdlip'te Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Türk ordusuna destek için sokaklara döküldü. Miting yapan bölge halkı, İdlip'te şehit edildiği hain saldırıya tepki göstererek, saldırıda şehit olan 34 Türk askeri ve Suriyeliler için dualar etti. Türkçe ve Arapça marşların da okunduğu mitingde MSO flamaları ve Türk Bayrağı yan yana taşındı.


"Bu toprak Suriyeli ve Türk kardeşlerimizin kanı ile sulanmıştır"


Suriye'de Türk ve Suriyelilerin yan yana şehit düştüğünü belirten Ahmet Hac isimli vatandaş, "Bugünlerde buralarda bahar havası. İnşallah İdlip'e de bahar havası gelecek. Bu topraklarda Suriyeliler şehit düştüğü gibi Türk kardeşlerimizde şehit düşmüştür. Allah şehadetlerini kabul etsin. Bu toprak hem Suriyeli ve hem de Türk kardeşlerimizin kanı ile sulanmıştır. Bu vatan artık hepimizin. Bugünlere gelmemizde Türkiye'nin çok büyük katkıları olmuştur. İnşallah birlik ve beraberliğimizi artık kimse bozamayacaktır" diye konuştu. - TEL ABYAD

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:29 Kaynak: İHA
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