İdlib şehitleri İncesu'da anıldı - Son Dakika
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İdlib şehitleri İncesu'da anıldı

6 saat önce

İncesu'da İdlib şehitleri için sabah namazının ardından dua edilip, çorba dağıtıldı.

İdlib şehitleri İncesu'da anıldı, System.String[]

İncesu'da İdlib şehitleri için sabah namazının ardından dua edilip, çorba dağıtıldı.


İncesu Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından İdlib'de şehit olan 36 asker için Kara Mustafa Paşa Camii'nde sabah namazı sonrası dua programı düzenlendi. İlçe Müftüsü ve din görevlileri tarafından dua okundu. Programda Kur'anı Kerim tilaveti de yapıldı. Programda bir konuşma yapan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Milletimizin başı sağ olsun. İdlib'te rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime hayırlı cumalar dilerim" diye konuştu.


Düzenlenen program, vatandaşlara çorba ikramının yapılmasının ardından sona erdi. - KAYSERİ

İncesu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
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