İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı
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İdlib'de şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile Piyade Uzman Çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:12 Kaynak: İHA
İdlib'de şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile Piyade Uzman Çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
İdlib'de şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile Piyade Uzman Çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin katılımıyla düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. - ANKARA
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