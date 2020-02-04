İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı

6 saat önce

İdlib'de şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile Piyade Uzman Çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı, System.String[]

İdlib'de şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile Piyade Uzman Çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

İdlib'de şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile Piyade Uzman Çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin katılımıyla düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
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