İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor - Son Dakika

İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor
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SURİYE'nin İdlib kentinde dün Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerlerin cenazeleri, Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:43 Kaynak: DHA
SURİYE'nin İdlib kentinde dün Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerlerin cenazeleri, Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderiliyor.
Rejimin İdlib kırsalına dün gerçekleştirdiği hava saldırısında 33 asker şehit olurken, 32 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle önce Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki hastanelere getirildi. Daha sonra şehit askerler ile yaralılar Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otopsisi tamamlanan şehit cenazeleri, Türk bayrağı asılı ambulans ve cenaze araçlarıyla memleketlerine uğurlandı.
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