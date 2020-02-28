İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor (2) - Son Dakika

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İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor (2)
26 dakika önce
3 ŞEHİDİN CENEZELERİ GÖNDERİLDİSuriye'nin İdlib kentinde, dün rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:59 Kaynak: DHA
3 ŞEHİDİN CENEZELERİ GÖNDERİLDİ
Suriye'nin İdlib kentinde, dün rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi. Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ile Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesi de Mersin'e gönderildi.
ADANA,
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