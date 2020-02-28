İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor (2) - Son Dakika

İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor (2)

26 dakika önce

3 ŞEHİDİN CENEZELERİ GÖNDERİLDİSuriye'nin İdlib kentinde, dün rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi.

İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor (2), System.String[]

3 ŞEHİDİN CENEZELERİ GÖNDERİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, dün rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi. Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ile Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesi de Mersin'e gönderildi.

ADANA,


Adana, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı
Türk ve Rus heyetlerin "İdlib" görüşmesi Son Dakika: Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 19:26:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]