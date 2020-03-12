İdlib şehitleri Mevlid okutuldu - Son Dakika

Kilis'te, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Mehmetçikler için Mevlid-i şerif okutuldu.



KYK Kartalbey Yurdunda İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından Mevlid-i Şerif okundu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar,ile gaziler ile şehit yakınlarının katıldığı Mevlid-i Şerif programında ile İdlib şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi. Program sonrası yemek ikramında bulunuldu. - KİLİS