İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

6 saat önce

İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı.

İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep, Osmaniye ve Sakarya. Adresler değişse de acı ortaktı. Tüm Türkiye Mehmetçiklere ağladı. Şehitler, binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından tekbirlerle ebediyete uğurlandı. İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep, Osmaniye ve Sakarya. Adresler değişse de acı ortaktı. Tüm Türkiye Mehmetçiklere ağladı. Şehitler, binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından tekbirlerle ebediyete uğurlandı. İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz için cenaze töreni düzenlendi. Şehitler memleketlerinde toprağa verildi.

(İHA)

İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Sakarya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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