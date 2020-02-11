İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

10 dakika önce

Rejim güçlerinin saldırısı sonucu İdlib'de şehit düşen askerlerimiz bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Rejim güçlerinin saldırısı sonucu İdlib'de şehit düşen askerlerimiz bugün son yolculuklarına uğurlandı. Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Kayseri'ye ateş düştü. Tüm Türkiye Mehmetçiklere ağladı. Şehitler, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından tekbirlerle vatan toprağına teslim edildi.

(İHA)

İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Gaziantep, Kayseri, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım
Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:20:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]