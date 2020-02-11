İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
10 dakika önce
Rejim güçlerinin saldırısı sonucu İdlib'de şehit düşen askerlerimiz bugün son yolculuklarına uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
Rejim güçlerinin saldırısı sonucu İdlib'de şehit düşen askerlerimiz bugün son yolculuklarına uğurlandı. Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Kayseri'ye ateş düştü. Tüm Türkiye Mehmetçiklere ağladı. Şehitler, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından tekbirlerle vatan toprağına teslim edildi.
(İHA)
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