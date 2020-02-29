İdlib şehitleri toprağa veriliyor
18 dakika önce
İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş ve sözleşmeli er Cuma Bağatur'un cenazesi toprağa verildi.
İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş ve sözleşmeli er Cuma Bağatur'un cenazesi toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:22
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