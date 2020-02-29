İdlib şehitleri toprağa veriliyor - Son Dakika
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İdlib şehitleri toprağa veriliyor

18 dakika önce

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş ve sözleşmeli er Cuma Bağatur'un cenazesi toprağa verildi.

İdlib şehitleri toprağa veriliyor, System.String[]

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya, Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş ve sözleşmeli er Cuma Bağatur'un cenazesi toprağa verildi.

Piyade, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:22 
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