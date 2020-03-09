İdlib şehitlerini anmak için yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla kayak yaptı - Son Dakika

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İdlib şehitlerini anmak için yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla kayak yaptı
6 saat önce
İdlib şehitlerini anmak için yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla kayak yaptıBOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, İdlib şehitlerini anmak için yaklaşık 500 tatilci Türk bayrağı ile kayak yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:21 Kaynak: DHA
İdlib şehitlerini anmak için yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla kayak yaptı
BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, İdlib şehitlerini anmak için yaklaşık 500 tatilci Türk bayrağı ile kayak yaptı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan bir otel İdlib şehitleri için anma etkinliği organize etti. Etkinlik kapsamında kayak pistinde bir araya gelen yaklaşık 500 tatilci, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayrağı taşıyarak kayak yaptı. Kayak yapanların önünde kar motorlarıyla ilerleyenler 'Şehitlerimizin ruhu şad olsun' yazılı pankartı açarak ilerledi. Tatilcilerin yoğun katılım gösterdiği anma etkinliği drone ile havadan görüntülendi.
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